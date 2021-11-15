15 Ноября 2021
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Компьютер (2020) | Фото: mos.ru/Евгений Самарин

В Прикамье работодатели проигнорировали локдаун: на работу вышли 100% сотрудников

Жители Пермского края проигнорировали локдаун, введенный с 25 октября до 7 ноября включительно. Такие выводы можно сделать по результатам опроса онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. 100% работников, принявших участие в исследовании, вышли на работу, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, по данным платформы, в период локдауна работали от 92% до 97% занятых в транспорте, логистике, банках, маркетинге, IТ, бухгалтерии, медицине и фармацевтике, а также рабочие, строители и высший менеджмент компаний.

91% сотрудник вышел на работу по инициативе работодателя, 9% — по своей собственной (по России в целом — 87% и 13% соответственно). Наибольшая доля работавших по своей инициативе (около 20%) - представители сфер науки, образования, искусства, развлечений, массмедиа. 72% жителей края работали в нерабочие дни, чтобы не потерять доходов, 26% респондентов сообщили, что провакцинировались, потому не видели для себя рисков, 13% не успевали закончить важные дела, столько же не хотели проводить это время дома, 4% последовали примеру большинства коллег.

37% сотрудников региона не получили от работодателей объяснений по требованию выйти на работу, в 23% компаний необходимость продолжать работу объяснили рисками в рамках финансовых показателей, в 19% объяснили, что нерабочий период негативно отразится на показателях компании. 5% респондентов сообщили об угрозах увольнения или сокращения зарплат, 2% - о лишении премий в случае отказа от работы.

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Теги: локдаун, работодатели, работа, опрос



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