Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из текста, российский лидер отменил указ, датированный 20 декабря 1993 года "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севере и приравненным к ним местностям". Из списка также исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Это сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Указ Путина вступает в силу с 1 января 2022 года. Пояснений, сохранятся ли льготы для граждан, проживающих на указанных территориях, пока не поступало.