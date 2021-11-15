15 Ноября 2021
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Политика В России
Владимир Путин, президент, глава государства (2021) | Фото: kremlin.ru

Путин отменил указ Ельцина об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Президент России Владимир Путин отменил указ Бориса Ельцина о приравнивании территорий Карелии к районам Крайнего Севера. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Как следует из текста, российский лидер отменил указ, датированный 20 декабря 1993 года "Об отнесении отдельных территорий Республики Карелия к районам Крайнего Севере и приравненным к ним местностям". Из списка также исключили Коми, Бурятию и Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края. Это сделано в рамках изменений в Стратегии развития Арктической зоны.

Указ Путина вступает в силу с 1 января 2022 года. Пояснений, сохранятся ли льготы для граждан, проживающих на указанных территориях, пока не поступало.

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Теги: владимир путин, крайний север, карелия, указ ельцина



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