Масштабы экологических мероприятий за загрязненных северных реках оценил замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области

На Северном медно-цинковом руднике АО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) с промежуточными итогами выполнения экологически значимых мероприятий ознакомился заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов.

Программу пребывания высокого гостя открыл отбор проб воды из рек севера Свердловской области. В качестве точек отбора были выбраны реки Шегультан, Тамшер и ручей Безымянный.

"Данные места отбора проб воды определены министерством, - пояснила начальник экологического управления – отдела экологии АО "Святогор" Ирина Бичукина. – Эти точки для нас и для министерства не новы. В них мы проводим регулярный мониторинг как силами аккредитованной санитарной лаборатории АО "Святогор", так и с привлечением сторонних организаций. В частности, лаборатории РосНИИВХ (г. Екатеринбург), ЦЛАТИ (г. Пермь), а также Роспотребнадзора".

Исследования состояния водных артерий проводятся систематически в рамках экологического мониторинга, производственно-экологического контроля и мониторинга при недропользовании. Ежемесячно отбирается 23 пробы. В каждой из них исследуются от 12-ти до 18-ти компонентов. Помимо этого наряду с определением химических показателей в обязательном порядке проводятся и микробиологические исследования.

Затем представитель регионального министерства побывал на отвалах отработанного Шемурского месторождения. Здесь осуществляется второй этап рекультивации – укрытие выположенных площадей специальным укрывным материалом – бентонитовыми матами. Напомним, что данная программа согласована с Департаментом по надзору в сфере природопользования по Уральскому Федеральному округу. Также эти мероприятия вошли в комплексный план по вопросам развития туризма и предотвращения загрязнения окружающей среды на территории Северного управленческого округа Свердловской области, который был подписан Губернатором Свердловской области в феврале текущего года.

"Планами рекультивации предусмотрено укрытие 730 тысяч кв. метров, - рассказал директор СМЦР АО "Святогор" Михаил Ткаченко. – За время проведения работ по укладке бентонитовых матов, с учетом ноябрьских объемов, уже укрыта площадь почти 70 тысяч квадратных метров. В целом выполнение данных мероприятий рассчитано до 2025 года".

Также заместитель министра посетил временные очистные сооружения Шемурского месторождения, очистные Ново-Шемурского месторождения, воочию оценил работу Ново-Шемурского карьера.

"Работы проводятся действительно масштабные, - подытожил заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов. – Даже сами материалы, которые выбираются, в том числе зарубежного производства, говорят о том, что это наилучшие технологии на сегодняшний день. Безусловно, предприятие делает большую работу в данном направлении".

Напомним, в ноябре прошлого года свердловская общественная организация по защите окружающей среды "Живой Шемур" опубликовала результаты исследования проб воды в реках Банная, Черная, Ольховка, Тамшер, Шегультан, Тальтия, Ивдель и Сосьва. Они показали, что в водоемах содержатся токсичные примеси. Сообщалось, что уровень меди в северных реках Урала превышен в 145 тысяч раз. В связи с этим был разработан план мероприятий на 2020-2021 годы по снижению уровня загрязнения.