На Среднем Урале больше месяца ищут пропавшую 17-летнюю школьницу

На Среднем Урале разыскивают пропавшую 17-летнюю школьницу. Ее не могут найти уже больше месяца.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, разыскивается Камила А. 2004 года рождения. По имеющимся данным, днем 13 октября этого года после занятий в Шалинской СОШ №45 девушка пошла домой к своей однокласснице, проживающей по улице Блюхера в поселке Шаля. Около 17 часов к дому на автомобиле подъехал знакомый школьницы, с которым она связалась по мессенджеру.

После этого она вышла из дома одноклассницы, села в машину знакомого и уехала вместе с ним в неизвестном направлении. С тех пор и до настоящего времени о судьбе девушки ничего неизвестно.

"Следствие СКР обращается ко всем, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшей или обстоятельствах ее безвестного исчезновения, с убедительной просьбой сообщить имеющиеся сведения по телефону: 8 (34358) 2-19-62", - добавили в ведомстве.