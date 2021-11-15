В свердловский Роспотребнадзор подано почти 400 жалоб уральцев на шум

За девять месяцев этого года в свердловском управлении Роспотребнадзора зарегистрировано 398 жалоб уральцев на шум. Все обращения были рассмотрены.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, в итоге 354 признаны необоснованными, то есть факт неблагоприятного воздействия шума не подтвержден при замерах экспертной организацией. А в 44 случаях выявлены превышения предельно допустимых уровней звука.

По данным Роспотребнадзора, чаще всего свердловчане жалуются на шум от объектов, размещенных в жилых зданиях и расположенных рядом (магазины, предприятия общественного питания). Также поступают жалобы на шум от внутридомовых коммуникаций (системы отопления и вентиляции) и оборудования домов (лифтов).

Как добавили в ведомстве, на нарушителей наложено 37 штрафов на общую сумму 337 тысяч рублей. Вынесены шесть предупреждений, в одном случае деятельность была приостановлена. Всем даны предписания об устранении нарушений.