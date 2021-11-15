15 Ноября 2021
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Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

"Спутник V" выпустил видеоролик в стиле "принцип домино"

Производитель вакцины "Спутник V" опубликовал видео в стиле Incredible Machine на тему пандемии и вакцинации.

"В этом двухминутном видео все, что происходило за последние два года. Мы твердо убеждены в том, что глобальную цепную реакцию пандемии можно остановить только с помощью вакцинации. – V – победа. Вместе мы сможем выиграть этот бой", - говорится в описании видео.

Ролик показывает, как вирус обрушивает привычную жизнь людей по принципу домино, а вакцинация прерывает эту реакцию. В конце показана обычная жизнь людей до пандемии.

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Теги: спутник v, видео, реклама, принцип домино



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