"Спутник V" выпустил видеоролик в стиле "принцип домино"

Производитель вакцины "Спутник V" опубликовал видео в стиле Incredible Machine на тему пандемии и вакцинации.

"В этом двухминутном видео все, что происходило за последние два года. Мы твердо убеждены в том, что глобальную цепную реакцию пандемии можно остановить только с помощью вакцинации. – V – победа. Вместе мы сможем выиграть этот бой", - говорится в описании видео.

Ролик показывает, как вирус обрушивает привычную жизнь людей по принципу домино, а вакцинация прерывает эту реакцию. В конце показана обычная жизнь людей до пандемии.