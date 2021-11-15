НА МКС обнаружено новое возможное место утечки воздуха в модуле "Звезда"

Экипаж МКС обнаружил еще одно подозрительное место в обшивке отсека модуля "Звезда", где ранее была выявлена утечка воздуха.

"Там обнаружилось подозрительное место. Я занимался его фотографированием под микроскопом с увеличительными стеклами", - сказал космонавт Петр Дубров в ходе переговоров с Центром управления полетами (ЦУП), трансляцию которых ведет NASA.

В конце августа космонавты в ходе обследования российского сегмента МКС обнаружили новые несквозные трещины - на этот раз в модуле "Заря". Этот модуль является первым и самым старым на МКС.

В феврале стало известно, что в корпусе российского модуля Международной космической станции может быть шесть трещин, из-за которых происходит утечка воздуха со станции.