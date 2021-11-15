Сенатор от Прикамья высоко оценил работу полицейского, на ходу остановившего грузовик, водитель которого умер

Сенатор от Пермского края Алексей Пушков высказался о том, что майор полиции остановил фуру, водитель которой умер, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Майор не растерялся и остановил потерявшую управление 14-метровую фуру. Горжусь тем, что в милиции Пермского края служит такой майор. Он предотвратил неизбежную трагедию", - написал Пушков в своём Telegram.

Напомним, 15 октября старший оперуполномоченный уголовного розыска отдела МВД России по Добрянскому городскому округу майор полиции Александр Шехирев в составе следственно-оперативной группы осматривал место происшествия. Полицейский увидел, как на горе припарковалась фура. Постояв немного, она медленно начала движение под крутую гору. Силовику показалось странным поведение водителя, он стал пристально наблюдать за большегрузом. Вскоре "VOLVO SCHMITZ" поравнялось с местом, где находилась следственно-оперативная группа. В этот момент Шехерев увидел, что водительское место свободно и никто автомобилем не управляет. К этому времени фура длинной 14 м начала движение по "встречке".

Майор Шехирев на служебной машине обогнал фуру, бегом подбежал к движущемуся автопоезду, запрыгнул на подножку, открыл водительскую дверь, затем припарковал "VOLVO" на правой стороне обочины дороги, выставил аварийные знаки. В это время его коллеги по следственной оперативной группе предупреждали автолюбителей о возможной опасности. Позже стало понятно, что вины 60-летнего водителя "VOLVO SCHMITZ" в случившемся нет – он умер от сердечного приступа в кабине.