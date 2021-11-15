В России завершается разработка лекарства, прерывающего развитие коронавируса

Разработка российского препарата, который позволяет прерывать развитие коронавирусной инфекции на начальной стадии, практически завершена, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Он также отметил, что все другие препараты, которыми лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, есть в наличии. Только по одному зарубежному лекарству возникли ограничения в поставках.

"Производители физически не успевают нарабатывать, сколько нужно на весь мир. Мы сделали альтернативный препарат. Необходимо иметь отечественную линейку", - заявил Мурашко ТАСС.

Ранее главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко заявил, что эффективного и целенаправленного препарата для лечения коронавируса не существует. "Лечение меняется, но это лечение не вируса, а тех осложнений, которые он вызывает", — сказал он.