15 Ноября 2021
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Общество В России
вакцинация на Западе (2021) | Фото: AP:ASSOCIATED PRESS

Государство ничем не отвечает за последствия вакцинации, - депутат Госдумы

Зампредседателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Николай Николаев заявил, что государство сегодня ничем не отвечает перед гражданином за последствия вакцинации. Об этом он сказал на радио "Спутник".
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Он категорически выступил против принуждения к вакцинации и обратил внимание на то, что СМИ подают вакцинацию как "просто укол".

"На самом деле это введение препарата, который воздействует на нашу иммунную систему. Легкомысленно относиться к этому ни в коем случае нельзя. У нас только официально регистрируется около 250 поствакцинальных осложнений в год. И когда говорят, что надо всех вакцинировать, то относятся к людям как популяции. Вот чем отвечает государство или господин Гинцбург перед каждым из нас в случае, если будут какие-то осложнения? Ничем. На сегодняшний день в законе прописано, что всего 30 тыс. рублей должно быть выплачено в качестве компенсации за смерть человека в результате поствакцинальных осложнений. Если бы ответственность была иной, то и более аккуратно звучали бы эти призывы", - рассказал Николаев.

В июне вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил то же самое: никакой ответственности за последствия вакцинации никто не несет, гражданина вынуждают брать ее на себя. Он считает, что это должно сделать государство.

Николаев недавно обнаружил странности со статистикой поствакцинальных осложнений. Их количество постоянно уменьшается, в том числе сильно уменьшилось в 2020 году, а вот сумма компенсационных выплат не изменилась.

Напомним, в России нет открытого реестра поствакцинальных осложнений, и такие случаи обычно доказываются лишь в судебном порядке и с большим трудом. Тем не менее, согласно официальном же данным, ежегодно сотни человек становятся из-за прививок инвалидами, а всего признанных государством инвалидов вследствие прививок несколько тысяч.

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Теги: вакцинация, поствакцинальные осложнения, Николай Николаев



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