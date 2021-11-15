15 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
игровое оборудование в детско-юношеском центре &quot;Созвездие&quot; (2021) | Фото: t.me/viharevofficial

Екатеринбургский депутат подарил детскому центру "Созвездие" игровое оборудование и электронику

Депутат гордумы Алексей Вихарев, известный в Екатеринбурге как основатель и глава "медицинской фракции", организовавший дворовую вакцинацию, помог приобрести клубам детско-юношеского центра "Созвездие" электронику и игровое оборудование. Об этом рассказал сам депутат в своих социальных сетях.

Теперь в клубе "Шанс" в проведении массовых мероприятий и занятий с детьми помогут новый ноутбук и музыкальная колонка. А игровое оборудование для спортивных эстафет и "Веселых стартов" появилось в "Радуге". С помощью "гусеницы" и "командных лыж" дети смогут научиться действовать вместе и сообща.

В этом году центр "Созвездие" отметил свое 20-летие работы в Орджоникидзевском районе. Он объединяет 18 детско-юношеских и молодежных клубов по месту жительства, в которых занимаются около 6 тыс. детей и подростков. Дополнительное образование в клубах абсолютно бесплатное.

Напомним, что Алексей Вихарев решил подарить новогодние подарки детям Орджоникидзевского района. В приоритете дети с ограниченными возможностями и дети из многодетных и малообеспеченных семей. Заявку можно передать в общественную приемную депутата по адресу: ул. Старых большевиков, 29 или отправить на электронную почту: a.vikharev15@gmail.com. К заявке необходимо приложить также копии документов, подтверждающих статус семьи. Все остальные вопросы помогут решить специалисты общественной приемной Вихарева: +7 912 207-19-54, 301-16-00.

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Теги: Вихарев, депутат, Екатеринбург, центр "Созвездие", оборудование, электроника



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