15 Ноября 2021
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Экономика В России
самолет вертолет аэропорт логиново (2007) | Фото: Накануне.RU

90% малых аэродромов попадут под смягчения требований по безопасности и техоснащению

Правительство готово снизить требования по безопасности и техоснащению для малых российских аэродромов. Смягчение нормативов обсуждалось на заседании правительственной комиссии по транспорту под председательством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

Правительство согласовало критерии, которые станут основанием для смягчения требований. Так, на смягчение требований могут рассчитывать аэропорты, где пропускная способность вокзала менее 100 пассажиров, нет диспетчерского центра единой системы ОВД, а также взлетно-посадочная полоса короче 1300 метров.

Таким образом, для 161 объекта из реестра Росавиации смягчаются требования. Они касаются оснащения инженерно-техническими системами, работы подразделений транспортной безопасности, организации пропускного режима.

Изменения позволят сократить затраты 90% малых аэродромов.

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Теги: малый аэродром, безопасность, техническое оснащение



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