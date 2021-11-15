Дело о хищении 400 тысяч рублей администратором "Пятерочки" из Екатеринбурга передано в суд

Бывший администратор "Пятерочки" в Екатеринбурге предстанет перед судом по обвинению в преступлении, предусмотренного чч. 1, 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, в том числе в крупном размере). Дело по данной статье уже передано в Чкаловский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

Напомним, что по версии следствия, 26-летний парень, организовал хитроумную схему для присвоения денег, принадлежащих магазину: для этого он использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Предприимчивый работник имитировал покупку, а затем и возврат товара клиенту. Причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат уже по обычной - то есть более высокой стоимости.

Как показало расследование, на самом деле никаких сделок не проводилось и товар оставался на полке, а разницу, полученную в результате фиктивных продаж и возврата, мошенник просто забирал из кассы и присваивал себе. Подобным образом за два месяца ему удалось похитить более 400 тысяч рублей.

Махинации были вскрыты после того, как руководство торговой сети обратило внимание на большое количество возвратов, совершаемых в данном магазине. Когда к администратору пришли полицейские, он во всем сознался и написал явку с повинной.

Хитрому сотруднику теперь грозит шесть лет лишения свободы. До решения суда он побудет на подписке о невыезде.