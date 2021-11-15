В свердловском МВД проверят сведения о нормативе по протоколам за нарушение масочного режима

Свердловское ГУ МВД проверяет информацию о возможном введении в полиции норматива по протоколам за нарушение масочного режима.

Ранее одним из местных СМИ был опубликован документ, якобы полученный отделами полиции в Екатеринбурге, в котором говорилось, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник. Утверждалось, что таких протоколов должно быть не менее двух.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, в системе МВД уже достаточно давно так называемая "палочная система" официально отменена.

"Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности - это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что во время "нерабочих дней" с 30 октября по 7 ноября на Среднем Урале составили около двух тысяч протоколов за нарушение правил эпидбезопасности. К таким нарушениям относятся несоблюдение масочного режима и отказ от предъявления QR-кодов о вакцинации в COVID-free зонах.