В свердловском МВД проверят сведения о нормативе по протоколам за нарушение масочного режима

15 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
полиция, полицейский (2020) | Фото: Накануне.RU

В свердловском МВД проверят сведения о нормативе по протоколам за нарушение масочного режима

Свердловское ГУ МВД проверяет информацию о возможном введении в полиции норматива по протоколам за нарушение масочного режима.
Читайте также:

Ранее одним из местных СМИ был опубликован документ, якобы полученный отделами полиции в Екатеринбурге, в котором говорилось, сколько протоколов за нарушение масочного режима в день должен составить каждый сотрудник. Утверждалось, что таких протоколов должно быть не менее двух.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы областного Главка Валерий Горелых, в системе МВД уже достаточно давно так называемая "палочная система" официально отменена.

"Насколько присланная в редакцию фотокопия документа соответствует действительности - это еще предстоит установить. Об этом факте мной доложено руководству для принятия мер реагирования", - отметил полковник Горелых.

Напомним, что во время "нерабочих дней" с 30 октября по 7 ноября на Среднем Урале составили около двух тысяч протоколов за нарушение правил эпидбезопасности. К таким нарушениям относятся несоблюдение масочного режима и отказ от предъявления QR-кодов о вакцинации в COVID-free зонах.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: протоколы, полиция, проверка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети