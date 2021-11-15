Власти Прикамья почти на месяц продлили поиск проектировщика третьего моста через Каму

Конкурс на выполнение проектных работ через строительство третьего моста через Каму продлен. Информация об этом опубликована на портале госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее прием заявок должен был завершиться 26 октября, теперь их принимают до 22 декабря. Почти на месяц сдвинулась и дата самого конкурса - с 8 ноября до 2 декабря 2021 года. Цена контракта не изменилась и составляет 605,5 млн руб.

Согласно техническому заданию в аукционной документации. На первом этапе должен быть возведен мост через Каму с подходами: граница правобережного подхода — ул. Борцов Революции, граница левобережного подхода — ул. Петропавловская. Протяженность самого моста составит 995,4 м. На втором этапе будет построена дорога от ул. Борцов Революции до соединения с ул. Якутская, включая реконструкцию транспортной развязки на пересечении улиц Спешилова — Якутская — Докучаева — дорога Дружбы. Также построят путепроводы через железнодорожные пути Свердловской железной дороги ОАО "РЖД". Третий этап включает реконструкцию ул. Крисанова для обеспечения необходимой пропускной способности левобережного подхода к мосту с развязками на участке от ул. Петропавловской до ул. Пушкина.

Заказчиком является краевое управление дорог и транспорта. Приступить к выполнению работ победитель должен 13 декабря 2021 года, а завершить до 31 августа 2023 года.

Возведение моста запланировано на 2024 — 2027 годы. Строительство пойдет на принципах государственно-частного партнерства.

Напомним, что строительство моста поддержал Владимир Путин в рамках встречи с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в августе 2020 г. Тогда же губернатор и член совета директоров группы "ВИС" Сергей Ромашов подписали соглашение о сотрудничестве по вопросам реализации инвестиционных проектов с применением механизмов ГЧП.