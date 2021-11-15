15 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Родители Каменска-Уральского против дистанционного образования (2021) | Фото: vk.com/kam_ur

В Каменске-Уральском родители школьников вышли на пикет против дистанционного образования

В Каменске-Уральском родители школьников вышли на протестную акцию, выступив против введения дистанционного образования в Свердловской области. Местные жители записали видеообращение к региональным властям, где высказали свое недовольство.

"Мы озабочены тем, что в городе начинает активно практиковаться дистанционное обучение наших детей. Мы категорически против такой формы обучения. Считаем, что та система образования, которая сложилась в России, в принципе не дает нашим детям полноценного образования, которое мы, их родители, бабушки и дедушки, получали в Советском Союзе. Дистанционное образование, когда ученик не имеет живого контакта с педагогом, не позволяет получать полноценные знания. Такое обучение является ущербным, неполноценным, что является нарушением Конституции, где гарантировано общее среднее образование", - рассказывает один из пикетирующих.

Помимо записи видеообращения, все присутствующие (около 50 человек) подписали обращение к прокурору Свердловской области Борису Крылову, в котором потребовали проверить законность введения дистанционного образования. Многие из них после индивидуального обращения в прокуратуру получали только формальные отписки.

"Сегодня еще раз мы хотим обратиться к областным властям, прокурору свердловской области, министру образования Свердловской области, городским властям с просьбой прекратить попытки дистанционного образования в школах. Мы считаем это вредным для наших детей, их образования и будущего", - заявляет представитель родителей Каменска-Уральского.

Напомним, что аналогичные протестные мероприятия проходили также в Кировграде и Екатеринбурге. В свою очередь в уральской столице также в выходные прошел согласованный пикет против введения QR-кодов, на котором собралось свыше 300 тыс. человек.

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Теги: пикет, каменск-уральский, дистанционное образование, дистант



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