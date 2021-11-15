15 Ноября 2021
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QR-код (2021) | Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Мероприятия в помещениях разрешили проводить при заполняемости в 70% при QR-кодах

Роспотребнадзор разрешил увеличить заполняемость помещений для проведения массовых мероприятий до 70 % при условии наличия у посетителей QR-кодов. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой вступило в силу 15 ноября.

Согласно документу, у всех работников, которые задействованы в мероприятии, также должен быть QR-код.

Ранее стало известно, что Совет Госдумы 15 ноября должен оперативно рассмотреть проекты законов кабмина РФ, которые обяжут граждан предъявлять QR-коды о вакцинации от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Правительство внесло поправки на рассмотрение депутатов 12 ноября на фоне резкого роста заболеваемости и смертности от COVID-19 в стране.

Как сообщалось, пост о QR-кодах на странице Госдумы в Instagram вызвал огромный всплеск активности пользователей. Оставлено уже более 60 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых резко отрицательные. Госдума ограничила комментарии к публикации – их могут оставлять только подписчики, обращает внимание Regnum.

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Теги: мероприятия, помещения, qr-коды



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