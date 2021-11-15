15 Ноября 2021
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Снег (2021) | Фото: Накануне.RU

ГИБДД Екатеринбурга выступила с обращением из-за ухудшения погоды

ГИБДД Екатеринбурга выступила с обращением к водителям и пешеходам из-за ухудшения погодных условий. В воскресенье город засыпало снегом.

Как сообщили Накануне.RU в городской Госавтоинспекции, водителям необходимо максимально учитывать дорожную обстановку и соблюдать правила дорожного движения. Следует выбирать при движении пониженную скорость, избегать резких маневров (торможений и перестроений) и исключить рискованные обгоны.

Также нужно увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, быть готовыми снизить скорость или остановиться в случае появления на дороге пешеходов. Необходимо строго выполнять предписания дорожных знаков, а особое внимание обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам.

Машины в снегу(2021)|Фото: Накануне.RU

Пешеходам важно помнить о скользких дорогах и выходить из дома заблаговременно, чтобы не торопиться. При переходе дороги следует сперва убедиться в отсутствии транспорта или в том, что водители уступают дорогу. А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде.

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят проверки на предмет своевременной расчистки проезжей части от снега и образования зимней скользкости. Также инспекторы оказывают помощь в проезде снегоуборочной техники по дорогам Екатеринбурга. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефонам 02 или 112.

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Теги: ГИБДД, обращение, дороги, Екатеринбург



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