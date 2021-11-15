Типичный ипотечный заемщик в России имеет зарплату 60-100 тысяч рублей

Типичный ипотечный заемщик в России получает зарплату примерно 60-100 тыс. руб. в месяц. Это значительно выше среднероссийской зарплаты в целом (50-55 тыс. руб.). Таковы данные исследования "СберИндекса", на которые ссылается РБК.

С 2019 года значительно (в полтора раза) выросла доля заемщиков, у которых зарплата составляет менее 20 тыс. руб. Впрочем, они составляют всего 2,1% от всех клиентов Сбера с ипотекой. Количество тех, у кого доход составляет 150-250 тыс. руб. в месяц, тоже за это время увеличилось, но всего на 35% - их доля составляет 11,8%.

Более 80% ипотечных заемщиков с доходами до 40 тыс. руб. живут за пределами Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленобласти. Они же, как правило, покупают относительно недорогие квартиры стоимостью 2,4–2,7 млн руб., но, в отличие от состоятельных клиентов, готовы отдавать банкам большой первоначальный взнос. Так, 21% заемщиков с зарплатой до 20 тыс. руб. в этом году брали ипотеку с первоначальным платежом более 50% стоимости недвижимости. Среди клиентов с доходом от 1 млн руб. таких оказалось всего 15%.

Спустя три года после оформления ипотеки среднестатистический российский заемщик выплачивает 42% от суммы ссуды. Клиенты с зарплатой до 40 тыс. руб. успевают досрочно погасить 37% основного долга, а ипотечники с доходом выше 500 тыс. руб. — 62%.