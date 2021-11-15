15 Ноября 2021
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Экономика В России
Коллаж, плата за электричество (2020) | Фото: Накануне.RU

Россиян предупредили о риске роста цен на электричество

Из-за преждевременного внедрения эталонных тарифов в электроэнергетике цены на электричество вырастут. Об этом "Известиям" заявили в ассоциации "Территориальные сетевые организации". Кроме того, сотни компаний могут обанкротиться.

Ассоциация попросила вице-премьера Александра Новака отсрочить введение эталонов до разработки единых принципов начисления выплат для территориальных сетевых организаций.

В организации считают, что справедливый расчет эталонов невозможен, так как в одном и том же регионе различным ТСО власти назначают разные выплаты на содержание оборудования.

В ФАС при этом исключили риски роста стоимости электроэнергии при установлении эталонных тарифов. Вопрос установления тарифов методом эталонных расходов сейчас прорабатывается, говорится на сайте ведомства.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что введение прогрессивной шкалы энерготарифов для граждан пока не рассматривается. В Минэнерго сообщили, что оптовая цена на электроэнергию не влияет на энерготарифы для населения, которые полностью регулируются государством.

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Теги: электричество, рост цен, эталонные тарифы



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