15 Ноября 2021
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Общество В России
SIM-карта (2015) | Фото: your-mobila.ru

Миллионы россиян могут отключить от услуг мобильных операторов

16 млн корпоративных мобильных номеров россиян могут отключить от услуг связи после 1 декабря.

По оценке Mobile Research Group, на данный момент в стране действует около 32 млн корпоративных SIM-карт. Отключения могут произойти из-за нарушения закона "О связи", регулирующего оборот "серых" SIM-карт. Согласно внесенным в декабре прошлого года поправкам в закон, корпоративные абоненты должны внести сведения о конечных пользователях SIM-карт в единую систему идентификации и аутентификации портала "Госуслуги".

Однако более половины клиентов мобильных операторов до сих пор не внесли сведения в ЕСИА, пишет "Коммерсант".

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Теги: сотовая связь, операторы связи



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