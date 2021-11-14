"Справедливая Россия" выступила против QR-кодов в транспорте

Партия "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" выступает против введения QR-кодов в транспорте. Об этом заявил лидер партии Сергей Миронов, сообщается на ее сайте.

Это приведет к ущемлению конституционных прав граждан на свободу передвижения. Если власти хотят сделать транспорт "бесковидным", то более правильной мерой может стать запуск бесплатного экспресс-тестирования в аэропортах и на вокзалах. Ведь граждане с медотводом тоже окажутся к неравном положении, так как им каждый раз придется сдавать платные ПЦР-тесты, считает Миронов.

Кроме того, это приведет к снижению пассажиропотока и росту цен, то есть пострадавшими окажутся и привитые, будто бы ради которых и хотят запретить ездит и летать непривитым. Поэтому выход - бесплатное тестирование.

"Нужно решать эти проблемы, а не устраивать охоту на "антипрививочников". Необходимо разрабатывать отечественные надежные экспресс-тесты и делать их доступными для каждого гражданина страны", - сказал Миронов.

Ранее глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что "надо подойти с умом" к ограничению прав и свобод при введении QR-кодов. То есть, по его мнению, нарушать конституционные права граждан можно, но "с умом".