В Москве погиб пассажир метро - пытался спасти человека, прыгнувшего под колёса приближавшегося поезда

В Москве пассажир метро погиб, спасая другого пассажира, спрыгнувшего под приближавшийся поезд, сообщили Накануне.RU в департаменте транспорта столицы.

"Сегодня движение на Таганско-Краснопресненской линии остановили из-за человека, который прыгнул на пути перед приближающимся поездом на станции "Сходненская". Благодаря бдительности машиниста, он остался жив. Судя по видео, в момент прыжка его попытался остановить другой пассажир – он упал под поезд и погиб, а выживший скрылся с места происшествия", - уточнили в департаменте.

Неизвестно, что толкнуло человека на такой поступок, но, как отмечают в департаменте, "в результате его действий погиб человек, а машинист получил психологическую травму".

"Причину и то, специально ли пассажир прыгнул, будет определять суд. Если суд решит, что это произошло умышленно, он будет нести ответственность в соответствии с законом, а также будет обязан возместить ущерб и Мосметро. В результате происшествия было отменено порядка 20 поездов метро, это недопустимо. Сотрудники полиции и службы безопасности метро уже ищут пассажира, скрывшегося с места", - уточнили в столичном департаменте транспорта.