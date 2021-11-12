13 Ноября 2021
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пенсионер, полиция (2021) | Фото: В.Н. Горелых

В Краснотурьинске полицейские помогли вернуться домой 85-летнему пенсионеру

Сотрудники полиции из подразделения ГИБДД ОВД Краснотурьинска фактически спасли от замерзания местного жителя, 85-летнего ветерана труда, который из-за проблем с расстройством памяти при возвращении с похорон потерялся, сообщил Накануне.RU пресс-секретарь ГУ МВД Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, мужчина со своей супругой направлялись домой. Находясь на остановке общественного транспорта, дедушка сообщил жене, что быстро сходит в ближайший магазин и вернется. Однако, супруга его так и не дождалась. О таинственном исчезновении она рассказала детям, а те в свою очередь обратились за помощью в дежурную часть территориального отдела полиции.

"Ориентировка с приметами пожилого человека была доведена до всех нарядов. В тот вечер на службу заступил экипаж ДПС в составе старшего лейтенанта Сергея Вощенкова и младшего лейтенанта Константина Петровского. Патрулируя вверенную территорию, они обратили внимание на пешехода, который был схож с разыскиваемым. Инспекторы не проехали мимо, остановились и поговорили с "путешественником". Выяснилось, что ночной путник порядком продрог, сильно устал и заблудился. Стражи порядка доложили об этом факте своему руководству, после чего пригласили мужчину в салон патрульной машины и доставили к не находившим себе места родственникам. Те, в свою очередь, тепло поблагодарили спасителей дедушки, пообещав, что больше его одного оставлять не будут", - отметил полковник Горелых.

пенсионер, полиция(2021)|Фото: В.Н. Горелых

В настоящее время на улице минусовая температура, в связи с чем Валерий Горелых обратился с просьбой к уральцам, в чьих семьях есть люди с ограниченными возможностями, исключить по возможности случаи, оставления их без присмотра, дабы подобные случаи не повторялись.

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Теги: пенсионер, полиция



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