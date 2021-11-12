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Политика СЗФО Санкт-Петербург
наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

Смольный и силовики не могут договориться о сроке содержания Барабанщикова под стражей

Смольный и силовики не могут договориться по делу экс-главы УСП Петербурга Алексея Барабанщикова, задержанного 10 ноября после резонансных заявлений о коррупции на рынке социального питания. Руководство города уговаривает правоохранителей лишить экс-чиновника свободы на максимально долгий срок, однако следствие не видит для этого законных оснований. Об этом сообщил источник знакомый с ситуацией.

В пятницу, 12 ноября, стало известно об увольнении главы Управления социального питания Правительства Санкт-Петербурга Алексея Барабанщикова. Ранее, 10 ноября, он был задержан правоохранительными органами при участии четвертого отдела Службы экономической безопасности Управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти в рамках уголовного дела по статье 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба». Но реальной причиной задержания может быть позиция Барабанщикова по реформе рынка социального питания – в своих интервью он жёстко критиковал Смольный и заявлял о связях чиновников с владельцами крупнейших частных комбинатов.

СМИ сразу обратили внимание на слабость позиции следствия. Суть претензий к Барабанщикову сводится к тому, что летом 2020 года принадлежащий городу «Комбинат социального питания Красносельского района», где экс-чиновник является членом совета директоров, выиграл тендер на организацию школьных завтраков и обедов в Пушкинском районе без существенного снижения стартовой цены. В чём заключается ущерб на настоящий момент неясно.

Непонятно это и самим силовикам. Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, между Смольным и правоохранительными органами возник конфликт из-за Барабанщикова. Руководство города настаивает на максимально возможном ограничении свободы экс-главы УСП, силовики же не видят для этого каких-либо оснований из-за размытости дела.

На настоящий момент обвинения Алексею Барабанщикову так и не предъявлены, а значит вопрос о его дальнейшей судьбе будет принят в ближайшее время. И пока непонятно, поддастся ли следствие на уговоры Смольного.

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Теги: смольный, силовики, барабанщиков



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