В России к 2024 году разработают вакцину от африканской чумы свиней

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко поручила Минобрнауки и РАН разработать и внедрить к 2024 году вакцину от африканской чумы свиней (АЧС).

"От науки ждут прорыва, без создания эффективной вакцины невозможно справиться с АЧС и обезопасить страну от рисков заражения территорий и снижения производства. Ежегодно мы переносим сроки научным организациям, при этом есть стратегические документы, необходимое финансирование, координация, готовность бизнеса принять участие. Прошу Минобрнауки совместно с РАН обеспечить к 2024 году разработку и внедрение действенной вакцины от АЧС для сельхозживотных", – сказала Виктория Абрамченко в ходе заседания противоэпизоотической комиссии.

Напомним, впервые информация о болезни появилась в стране еще в сентябре этого года. Тогда Федеральный центр охраны здоровья животных во Владимире выявил геном вируса африканской чумы у свиней в личном хозяйстве села Калиновское (Камышловский район, Свердловская область). За несколько дней до этого в селе умерло 27 голов скота, после чего и потребовалась дополнительная экспертиза. После подозрений на заболевание животных, в Камышловском районе была установлена санитарно-защитная зона и введен пропускной режим. Вспышки также зарегистрированы в Тюменской области и Пермском крае.