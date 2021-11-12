Нам повезло, что именно Греф с его неуемной энергией стоит во главе Сбера, - Дерипаска

Российский бизнесмен Олег Дерипаска поздравил Сбербанк и его руководителя Германа Грефа с 180-м днем рождения кредитной организации.

"Я думаю, всем нам повезло, что именно Герман Греф с его неуёмной энергией, жаждой нового знания, страстью к инновациям, к трансформации руководимых им структур и бесконечной ориентацией на клиента, конечного потребителя, стоит во главе Сбера", - пишет Дерипаска в своем Telegram-канале.

Создатель "Русала" нахваливает экосистему Сбера и желание Грефа развивать онлайн-сервисы, причем даже в поздравлении не упускает возможность "уколоть" Центробанк России (возглавляемый бывшей коллегой и соратницей Грефа Эльвирой Набиуллиной, которая очень прохладно относится к экосистемам): "Это явно отличается от подходов ЦБ по устаревшим лекалам, от которых уже давно отказались в мире!".

"Про Сбер и его разнообразную активность можно говорить много. Но я ограничусь пожеланием коллективу банка и его руководителю Герману Грефу не оставлять усилий по дальнейшему наращиванию своей способности на рыночных подходах и адекватно поддерживать необходимыми продуктами, как бизнес, так и граждан России!" – заключает Дерипаска.