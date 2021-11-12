На Урале поймали рецидивиста, напавшего на двух женщин с ножом

12 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

На Урале поймали рецидивиста, напавшего на двух женщин с ножом

В Верхней Салде сотрудники полиции поймали 40-летнего тагильчанина, объявленного в розыск за вооруженное нападение на женщин. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, Виталий Иванов напал с ножом на 18 летнюю девушку и 44-летнюю женщину, после чего и был объявлен в розыск в сентябре текущего года. По данным Горелых, одна из потерпевших в тяжелом состоянии была госпитализирована с серьезными ранениями.

"ЧП произошло 26 сентября. Рецидивист, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре 2017 года из ИК12, имеет ряд судимостей, в том числе за убийство, разбой и изнасилование. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил. Взяли беглеца в одной из квартир по улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где пытался "залечь на дно" у знакомой женщины. Несмотря на то, что при задержании он оказал сопротивление, вновь ретироваться ему не удалось. Сейчас он "отдыхает" в камере", - рассказал полковник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: рецидивист, нападение, нож, розыск



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети