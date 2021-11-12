На Урале поймали рецидивиста, напавшего на двух женщин с ножом

В Верхней Салде сотрудники полиции поймали 40-летнего тагильчанина, объявленного в розыск за вооруженное нападение на женщин. Об этом Накануне.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, Виталий Иванов напал с ножом на 18 летнюю девушку и 44-летнюю женщину, после чего и был объявлен в розыск в сентябре текущего года. По данным Горелых, одна из потерпевших в тяжелом состоянии была госпитализирована с серьезными ранениями.

"ЧП произошло 26 сентября. Рецидивист, освободившийся из мест лишения свободы в ноябре 2017 года из ИК12, имеет ряд судимостей, в том числе за убийство, разбой и изнасилование. Он хорошо понимал, что сыщики его ищут, поэтому даже в один магазин дважды не заходил. Взяли беглеца в одной из квартир по улице Ватутина в Нижнем Тагиле, где пытался "залечь на дно" у знакомой женщины. Несмотря на то, что при задержании он оказал сопротивление, вновь ретироваться ему не удалось. Сейчас он "отдыхает" в камере", - рассказал полковник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Санкции данной статьи подразумевают наказание вплоть до 10 лет лишения свободы