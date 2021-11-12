В Росстате заявили, что переписали уже 99% населения

Во Всероссийской переписи населения приняли участие 99% граждан страны, сообщил замглавы Росстата Павел Смелов.

Он подчеркнул, что таким образом опровергается слух о массовых отказах россиян проходить процедуру.

"Там 99% с небольшим уже достигнуто", - сказал Смелов в эфире телеканала "Россия 24".

Всероссийская перепись населения проходит с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Напомним, на этот раз в переписи можно поучаствовать в трех форматах: пассивном – дождаться, когда переписчик сам придет домой, активном – прийти на стационарный участок переписи, а также онлайн – на госуслугах. Последний вариант будет доступен до 8 ноября, причем в онлайн-переписи можно будет внести не только свои данные, но и своей семьи. Когда к человеку, уже "переписанному" онлайн, придет домой переписчик, ему нужно будет показать сгенерированный по итогам заполнения анкеты QR-код.

Что касается традиционного способа переписи: переписчик не будет спрашивать никакие документы, все данные будут заноситься в анкету со слов граждан.