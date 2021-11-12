12 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
кран, вода, отключение, капля (2016) | Фото:Накануне.RU

На Урале бывшего гендиректора ЖКХ будут судить за хищение 2,6 млн кубометра воды

Бывший генеральный директор предприятия ЖКХ в Свердловской области предстанет перед судом за хищение хищение холодной воды в объеме свыше 2,6 млн куб.м. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, в особо крупном размере).

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры, на скамье подсудимых окажется экс-директор ООО "Региональные Коммунальные Системы", который еще будучи в должности заключил с администрацией Нижнетуринского городского округа концессионное соглашение в отношении объектов холодного водоснабжения, водоотведения и водоочистки, находящихся в собственности муниципалитета. Таким образом ООО "РКС" стало гарантирующим поставщиком ресурсов.

Все длилось с октября 2015 по октябрь 2016 года. В рамках договора, который обвиняемый заключил с предприятием, последнее обязывалось подавать ООО "РКС" холодную воду за определенную плату. В это же время обвиняемый дал указание подчиненным сотрудникам заключать с абонентами Нижнетуринского городского округа договоры холодного водоснабжения и водоотведения.

Однако за весь период, получая средства за поставленную воду от абонентов, директор не переводил средства предприятию. Таким образом было похищено имущество предприятия в виде холодной воды на сумму свыше 26,4 млн рублей. Уголовное дело было направлено в Нижнетуринский городской суд для рассмотрения по существу.

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Теги: ЖКХ, кража, вода, суд



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