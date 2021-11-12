12 Ноября 2021
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Общество В России
греция родос (2006) | Фото: Накануне.ru

Греческий туроператор, задолжавший россиянам 18 млн евро, объявил об остановке деятельности

Туроператор "Музенидис Трэвел", который представляет в России греческую Mouzenidis Group, объявил об остановке деятельности.

"Мы официально заявляем о невозможности российских юридических лиц исполнить взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении руководства на сайте компании.

Отмечается, что все возможности для продолжения работы менеджмент исчерпал.

Mouzenidis Group - один из крупнейших туристических холдингов в Греции с 1995 года, много работал с туристами из России и СНГ. На российском рынке была крупнейшим туроператором по Греции. Проблемы появились, когда весной этого года от коронавируса умер основатель компании Борис Музенидис.

Сумма задолженности перед клиентами компаний, работающих под брендом "Музенидис Трэвел", составляет 18 млн евро. Их финансовых гарантий в 80,5 млн рублей не хватит для возврата денег всем туристам, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

Туристы получат "символические" компенсации, считают в РСТ.

По информации "Музенидис Трэвел", речь идет о 25 тысячах туристов. Глава Ростуризма Зарина Догузова говорила ранее о 27 тысячах российских клиентов.

Отметим, под брендом "Музенидис" в России работали пять туроператоров: "Музенидис Трэвел", "Музенидис Трэвел-СПб", "Музенидис Трэвел – Ростов-на-Дону", "Музенидис Трэвел Екатеринбург" и "Музенидис Интур".

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Теги: Музенидис Трэвел, туроператор, россияне, туристы



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