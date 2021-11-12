12 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Собаки (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралец заплатит 50 тысяч покусанному его собакой ребенку

На Среднем Урале прокуратура через суд взыскала с владельца собаки компенсацию морального вреда в пользу 10-летнего ребенка, на которого напал пес.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, 14 июня этого года в Туринске домашняя собака покусала мальчика в переулке Трактористов. В ходе проверки выяснилось, что владелец животного допустил выгул своей собаки без сопровождения и намордника.

Как отметили в прокуратуре, по закону, ответственность за домашних питомцев возложена на их владельцев. Поэтому прокурор подал иск в суд о взыскании с владельца пса компенсации морального вреда в пользу несовершеннолетнего.

Туринский районный суд вынес решение: взыскать в пользу ребенка 50 тысяч рублей. Деньги будет обязан выплатить владелец агрессивной собаки.

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Теги: компенсация, собака, ребенок, суд



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