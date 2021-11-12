В Кремле взяли на контроль свердловскую идею продавать алкоголь по QR-кодам

Оригинальные методы решения проблем в регионах, вызванные пандемией коронавируса, будут отслеживаться в Кремле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова. Он отметил, что правительства регионов делают все возможное для того, чтобы снизить эпидемиологическую опасность, однако центром по работе с COVID-19 является именно федеральный оперштаб.

"Регионы реализуют свои особые полномочия и модерируют те или иные меры, и потом они оценивают эффективность этих мер, восприятие этих мер населением и так далее. Но, конечно, это все не остается без внимания со стороны федерального штаба в правительстве. Безусловно, мы, конечно, это все отслеживаем", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о свердловской идее, которая обсуждается региональным оперштабом с подачи местного ресторатора.

Напомним, что уральский ресторатор и основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин попросил отменить QR-коды на входах в рестораны Свердловской области и ввести их на продажу алкоголя. Таким образом, гораздо больше людей будет прививаться, а страна сможет снизить проблему алкоголизма. К его рекомендации прислушались и в областном оперативном штабе, где решили обсудить данную инициативу более подробно.