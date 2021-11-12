Песков не стал комментировать слова Лукашенко о перебросках оружия мигрантам

В Кремле отказались комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках перебросить из Донбасса оружие в лагерь мигрантов на границе с Польшей.

"Это без комментариев оставляю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса. По его мнению, цель таких действий – "столкнуть лбами" польских и белорусских пограничников, пишет "Интерфакс".

Лукашенко добавил, что поднимал тему в разговоре с Путиным.

Ранее сегодня очередная группа беженцев предприняла попытку попасть на территорию Польши из Белоруссии. Судя по кадрам, опубликованным агентством Sputnik, нескольким десяткам мигрантов удалось перейти через границу.