12 Ноября 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

Песков не стал комментировать слова Лукашенко о перебросках оружия мигрантам

В Кремле отказались комментировать заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о попытках перебросить из Донбасса оружие в лагерь мигрантов на границе с Польшей.

"Это без комментариев оставляю", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Лукашенко заявил, что в лагерь мигрантов на белорусско-польской границе перебрасывают оружие, которое в основном идет из Донбасса. По его мнению, цель таких действий – "столкнуть лбами" польских и белорусских пограничников, пишет "Интерфакс".

Лукашенко добавил, что поднимал тему в разговоре с Путиным.

Ранее сегодня очередная группа беженцев предприняла попытку попасть на территорию Польши из Белоруссии. Судя по кадрам, опубликованным агентством Sputnik, нескольким десяткам мигрантов удалось перейти через границу.

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Теги: дмитрий песков, мигранты, оружие, александр лукашенко



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