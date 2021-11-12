Уральца, выбросившего младенца из окна, надолго отправили в колонию

На Среднем Урале вынесен приговор по делу о покушении на убийство 7-месячного ребенка. Того, кто пытался расправиться с младенцем, надолго отправили в колонию.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось летом прошлого года в Байкалово: к мужчине в гости пришла его бывшая супруга со своим ребенком, которому было всего 7 месяцев. Они стали выпивать, а ребенок заплакал. Злоумышленнику это крайне не понравилось, и он нанес ладонью удар в область головы малыша, а затем взял его за руки, подошел к окну и выбросил ребенка в палисадник с высоты около 2 метров.

Лишь по счастливой случайности младенец при падении не получил никаких травм. Также ему была своевременно оказана помощь очевидцем произошедшего.

Сегодня, 12 ноября, Байкаловский районный суд вынес уральцу свой приговор: 8 лет и 9 месяцев в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначено ограничение свободы на срок 1 год.