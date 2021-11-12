В саратовской колонии убили заключенного

В колонии в Саратовской области убит заключенный. Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям: ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность должностных лиц, повлекшая по неосторожности смерть человека).

ЧП произошло утром в пятницу, 12 ноября, в ИК-7. По версии следствия, между двумя заключенными произошел конфликт, в ходе которого один ударил другого ножом в область плеча. От полученного ранения заключенный скончался на месте. В СКР считают, что это произошло "вследствие отсутствия контроля и надзора со стороны администрации за действиями осужденных".

"Следователем СК с подозреваемым проводятся следственные действия. Производятся допросы осужденных и сотрудников исправительного учреждения. Изымается необходимая документация. Назначены биологическая и судебно-медицинская экспертизы", - говорится в сообщении СУ СКР по Саратовской области.

Напомним, колонии Саратовской области стали скандально известны после публикации видеоархива с пытками заключенных, часть кадров, по данным правозащитников и следствия, была сделана именно в учреждениях ФСИН Саратовской области.

Накануне врио начальника ГУ ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин в эфире местных СМИ отчитался об увольнении и дисциплинарном наказании ряда сотрудников областного управления ФСИН, а также заявил: "Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится".