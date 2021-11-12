Сергей Михеев: Прививки делают все больше людей, а эффект где?

Прививку от ковида делают все больше и больше людей, а никакого улучшения не наблюдается. На этот факт обратил внимание политолог Сергей Михеев, который на радио "Вести ФМ" прокомментировал идею ввести обязательную ковид-вакцинацию.

Он полагает, что если и дальше людей будут поражать в правах, "это сожрет всю разницу между условной диктатурой и относительно свободной жизнью".

"Поводы найдутся всегда, чтобы вас поставить в стойло. Если не хотите туда вставать по идеологическим причинам, вам поставят в стойло по физиологическим", - сказал Михеев.

"Прививку делают все больше и больше. Снижение где? На эти вопросы четких ответов нет. Говорят: вот когда будет 90%, тогда и будет. Но количество привитых растет, все равно какой-то эффект должен быть. Надо требовать какого-то обсуждения или, по крайней мере, разъяснения", - призвал эксперт.

Накануне.RU ранее писало, что по итогам августа, сентября и октября эффект вакцинации отсутствует, хотя в некоторых регионах привито 60-70% взрослого населения.

Что касается обязательной вакцинации, как это было при СССР, то эти сравнения неуместны, указывает Михеев.

"Тогда давайте сделаем бесплатное жилье, гарантию трудоустройства. И тогда я согласен. Я буду на каждом углу агитировать за обязательную вакцинацию, если и все остальное государство возьмет на себя: бесплатные путевки детям, стопроцентная гарантия зачисления в детские сады и т.д. Только этого не будет. СССР серьезно ограничивал свободу, но что-то и давал взамен. Поэтому сравнения с СССР очень лукавые", - считает он.

Михеев напомнил, что в 1990-х государство сбросило с себя почти все обязательства, а теперь требует от людей проявлять сознательность. Но этого не будет, пока отношения с гражданами не изменятся.

Он также отметил, что безопасность и эффективность вакцин может быть подтверждена лишь через пять-семь, а то и десять лет исследований. И принуждать к вакцинации людей можно только в обмен на очень обширные социальные гарантии, которых нет. В этом состоит важное социальное противоречие нынешней прививочной кампании.