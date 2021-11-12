Участникам хищения 404 миллионов рублей на космодроме "Восточный" вынесли приговор

Участникам хищения более 400 миллионов рублей на космодроме "Восточный" вынесен приговор, сообщает Следственный комитет РФ.

Экс-глава "Федерального центра ценообразования в строительстве" (ФЦЦС) Евгений Ермолаев получил 5,5 лет колонии и был лишен госнаград, бывший и.о. начальника ФГУП "Дальспецстрой при Спецстрое России" Андрей Захаров осужден на 4,5 года, гендиректоры ООО ЦНИИМЦЕН и ООО "Госнорматив" Ольга Зугаева и Сергей Поливанов получили 4,5 и 4 года колонии.

Бывший и. о. начальника ФГУП "Главное управление строительства дорог и аэродромов (ГУ СДА) при Спецстрое России" Вячеслав Фаткуллин находится в розыске.

На имущество обвиняемых наложен арест на сумму более 105 млн рублей.

По данным следствия, растрата свыше 404 млн рублей была совершена при подготовке смет строительства объектов космодрома.

Возглавляемый Ермолаевым "Федеральный центр ценообразования в строительстве" должен был своими силами без привлечения сторонних организаций разработать индивидуальные индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ на объектах космодрома. С июня 2012 года по июль 2014 года Ермолаев, вступив в сговор с главами ФГУПов Фаткуллиным и Захаровым, похитил более 400 млн рублей.

Из заключенных между ФГУПами и якобы подконтрольными Евгению Ермолаеву и аффилированными с ним ООО ЦНИИМЦЕН и ООО "Госнорматив" контрактов следовало, что работы выполнили якобы именно коммерческие структуры. На их счета и ушли деньги, которые затем оказались в распоряжении фирм-однодневок.

Ранее СМИ сообщили о новых уголовных делах, связанных с махинациями при строительстве на космодроме Восточный. В одном случае речь идет о должностных лицах АО "Центр эксплуатации наземных космических объектов" – благодаря им подрядчик получил за невыполненные работы по производству и хранению компонентов ракетного топлива 600 млн руб. В другом случае речь идет о похищении 60 млн руб. по фиктивным документам.