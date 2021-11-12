Эксперты предупредили о возможном росте торговли QR-кодами в случае их широкого применения

Использование QR-кодов в общественных местах, при поездках на поездах и перелетах на самолетах может вызвать рост нелегальной торговли ими в сети, предупредила компания в сфере кибербезопасности Group-IB.

Экспертами уже обнаружено свыше 3 тысяч предложений, сообщает РИА Новости. При этом сейчас сертификат о вакцинации предлагают вместе с внесением информации на госпортал – это подразумевает генерацию QR-кода.

Также отмечается, что осенью 2021 года количество предложений о продаже поддельных сертификатов о вакцинации в 20 раз превысило летние показатели.

Напомним, накануне федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом подтвердил, что готовит законопроекты о введении общероссийских ограничений с применением QR-кодов в самолетах, поездах и заведениях общепита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил журналистам, что полная отмена QR-кодов и ограничений теперь возможна только после окончательного завершения пандемии.