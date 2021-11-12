Екатеринбургская вебкамщица, заявившая об изнасиловании, восстановила пост о своей истории

23-летняя студентка РГППУ из Екатеринбурга, ранее заявившая, что ее изнасиловали, снова опубликовала пост, рассказывающий ее историю, передает корреспондент Накануне.RU .

Напомним, что ранний пост был удален после того того, как на девушку накинулись "хейтеры" в социальных сетях, прознав, что студентка подрабатывает "вебкамщицей". Девушка признала этот факт, но заявила, что пост удалил Instagram из-за жалоб пользователей.

В комментариях люди разделились на три лагеря: те кто поддерживают и защищают, те кто оскорбляют и те, кто задается логичными вопросами: почему девушка бежала за своим предполагаемым насильником, почему ходила с ним в магазин, почему не сбежала, постоянно идя позади мужчины и почему не позвала на помощь, имея при себе телефон? Ни на один из комментариев девушка пока не ответила.

Ранее студентка писала, что находится в больнице под капельницей, а запись за нее делает товарищ. Кроме того, по ее словам, она обратилась к адвокату, который будет защищать ее интересы.

Пост, удаленный и восстановленный, содержал рассказ о том, что ночью 23 октября она гуляла рядом с парком Павлика Морозова, когда ее сзади схватил неизвестный, потащил вглубь сквера и изнасиловал, потом затащил в такси, а после - в гостиницу "Ямал", где изнасилование продолжилось. Она утверждала, что сбежать ей удалось, только когда мужчина уснул. Этот пост открывал сбор денег "на адвоката", поскольку, со слов девушки, в полиции ее посчитали проституткой, которой не заплатил клиент, и не стали возбуждать дело. За несколько дней люди собрали порядка 300 тысяч.

Позже в сети было опубликовано видео с камер наблюдения гостиницы "Ямал", где, предположительно, и изнасиловали девушку. Камеры засекли студентку с неизвестным мужчиной в медицинской маске, как на улице, так и в подъезде самой гостиницы. На видеозаписи видно, что девушка сама бежит за своим предполагаемым насильником. Также появились сведения о том, что студентка "подрабатывает" вебкамом, и якобы делала она это даже после "изнасилования".

Вскоре "сторис" девушки про изнасилование были удалены, а перечислившие "на адвоката" горожане стали обвинять "жертву" в "мошенничестве".

На данный момент с историей о возможном изнасиловании студентки в Екатеринбурге разбирается Следственный комитет. Как уточнили Накануне.RU в ведомстве, уголовное дело пока не возбуждено. На данный момент все еще устанавливаются все обстоятельства инцидента.