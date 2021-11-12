Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти на 80%

Совокупные расходы россиян на алкоголь за время нерабочих дней увеличились на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru, передает РИА Новости.

Больше всего граждане потратили на алкоголь 27 октября - в пять раз больше, чем 28 октября. Аналитики связывают то с тем, что на время нерабочих дней алкомаркеты в Москве и других регионах России были закрыты.

Резкий рост выручки от продажи алкогольной продукции показали розничные магазины – на 75%. В аэропортах этот показатель составил 195%.

Ранее производитель водки объяснил резкий скачок спроса на эту продукцию в период пандемии. По словам гендиректора "Татспиртпрома" Руслана Максудова, он был вызван не только желанием граждан скрасить время на самоизоляции, но и потребностью в средствах дезинфекции.

Максудов также отметил, что россияне запасались алкоголем впрок, предвидя ограничения на посещения баров и ресторанов.