14 Ноября 2021
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Общество В России
Гринвич Гипербола магазин супермаркет прилавок винный отдел вино алкоголь (2014) | Фото:Накануне.RU

Траты россиян на алкоголь в нерабочие дни выросли почти на 80%

Совокупные расходы россиян на алкоголь за время нерабочих дней увеличились на 78% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. К такому выводу пришли аналитики оператора фискальных данных ОFD.ru, передает РИА Новости.

Больше всего граждане потратили на алкоголь 27 октября - в пять раз больше, чем 28 октября. Аналитики связывают то с тем, что на время нерабочих дней алкомаркеты в Москве и других регионах России были закрыты.

Резкий рост выручки от продажи алкогольной продукции показали розничные магазины – на 75%. В аэропортах этот показатель составил 195%.

Ранее производитель водки объяснил резкий скачок спроса на эту продукцию в период пандемии. По словам гендиректора "Татспиртпрома" Руслана Максудова, он был вызван не только желанием граждан скрасить время на самоизоляции, но и потребностью в средствах дезинфекции.

Максудов также отметил, что россияне запасались алкоголем впрок, предвидя ограничения на посещения баров и ресторанов.

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Теги: алкоголь, нерабочие дни, россияне



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