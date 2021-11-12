Экспертиза: петербургского рэпера Картрайта могли начать расчленять еще живым

В Санкт-Петербурге в суде представлены результаты судебно-медицинской экспертизы по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко).

"Темп развития патологических процессов у Юшко А. К., вероятнее всего, медленный (6-12 часов), в чем убеждают, прежде всего, изменения со стороны головного мозга в виде нейронофагии, цитолизиса и глиальных узелков, образующихся в результате длительной гипоксии", - гласит заключение экспертизы, которое приводит РИА Новости.

"Наличие очаговых скоплений эритроцитов по краю срезов указывает на то, что они произошли незадолго - несколько минут, десятков минут - до наступления смерти, но не исключено, что и в короткий срок - несколько минут, десяток минут - после", - говорится в материалах.

Также сообщается, что причиной смерти рэпера могла быть гипоксия, в которой он находился в последние минуты жизни.

Напомним, по делу об убийстве была задержана супруга рэпера Марина Кохал. Следствие считает, что она поссорилась с мужем, убила его, а тело расфасовала по пакетам. Сама фигурантка утверждает, что артист умер от передозировки наркотиков. Ранее Кохал находилась в СИЗО, но затем суд перевел ее под домашний арест. Прокуратура пытается обжаловать это решение.