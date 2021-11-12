В Свердловской области обсудят решение ввести QR-код на продажу алкоголя

Министерство АПК готово рассмотреть инициативу по введению QR-кода на продажу алкогольной продукции. Об этом Накануне.RU сообщили в оперативном штабе региона, где также собираются обсудить вопрос.

"Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом постоянно мониторит ситуацию с распространением инфекции, чтобы вовремя реагировать на её изменение. Следит за соблюдением всех эпидограничений. Министерство АПК проводит весомую часть этой работы. Мы знаем об инициативе участников рынка о вводе QR-кодов для покупки алкоголя. Готовы обсудить с коллегами и экспертами эту меру на очередном заседании оперативного штаба", — отметил министр АПК и потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Напомним, что ранее уральский ресторатор и основатель бистро Dong Po и Fugu Евгений Урюпин предложил альтернативное решение по увеличению числа вакцинируемых. Так, по его мнению, QR-коды нужно вводить не на входы в рестораны, куда и так не ходит много людей, а на продажу алкоголя. Таким образом можно не только заинтересовать людей, но и сократить пьянство в стране.