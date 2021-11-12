14 Ноября 2021
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автобус №57, общественный транспорт (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на все выходные закрыли улицу Артинскую

В Екатеринбурге МУП "Водоканал" на ближайшие выходные закрывает движение транспорта по улице Артинской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение закрывается от улицы Армавирской до улицы Мастеров с 12 по 14 ноября. Это сделано в связи с аварией на сетях водопровода.

"На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута №57. Он будет следовать по улицам Армавирской, Завокзальной и переулку Мельковскому. Временно отменяются остановки транспорта "Артинская", "Проспект Космонавтов" и "Техучилище", - уточнили в мэрии.

"Водоканал" обращается к горожанам с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.

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Теги: Артинская, улица, закрытие, Екатеринбург



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