В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии на все выходные закрыли улицу Артинскую

В Екатеринбурге МУП "Водоканал" на ближайшие выходные закрывает движение транспорта по улице Артинской.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, движение закрывается от улицы Армавирской до улицы Мастеров с 12 по 14 ноября. Это сделано в связи с аварией на сетях водопровода.

"На время проведения ремонтных работ изменится схема движения автобусного маршрута №57. Он будет следовать по улицам Армавирской, Завокзальной и переулку Мельковскому. Временно отменяются остановки транспорта "Артинская", "Проспект Космонавтов" и "Техучилище", - уточнили в мэрии.

"Водоканал" обращается к горожанам с пониманием отнестись ко временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут передвижения.