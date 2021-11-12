Садальский возмутился награждением Гинцбурга

Актер Станислав Садальский раскритиковал награждение главы Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга орденом Александра Невского "за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу". Об этом он написал в Instagram.

Он назвал Гинцбурга "фальсификатором" и напомнил, что вначале тот обещал, что вакцина будет действовать два года, затем один, а теперь лишь полгода (Гинцбург говорил и о пожизненном иммунитете). А если тяжело заболели после вакцинации, то купили сертификат.

Садальский считает, что Гинцбург "несет всякую околонаучную пургу, которая меняет градус каждую неделю".