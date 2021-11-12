12 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Хочу работать и делать покупки. Девочка обратилась к Куйвашеву из-за нарушения ее прав как пользователя ТЦ

Недовольство жителей Свердловской области новыми ограничениями, вызванными пандемией коронавируса, перешло и на более молодое поколение. 15-летняя Дарья Семеновых написала обращение, в котором заявила, что ее права как покупателя и вероятного сотрудника ТЦ были ущемлены после запрета несовершеннолетним посещать центры без сопровождения взрослых.

Свое обращение девушка направила губернатору Евгению Куйвашеву, и.о. губернатора Алексею Шмыкову и региональному прокурору Борису Крылову.

"Мне на сегодня полных 15 лет, я являюсь гражданином РФ, жителем Свердловской области, имею паспорт гражданина РФ. Согласно п. 2 ст. 26 гражданского кодекса РФ я как несовершеннолетняя в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно без согласия родителей распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки, предусмотренные п. 2 ст. 28 гражданского кодекса РФ. При этом, в ч. 2 ст. 28 гражданского кодекса РФ указано право самостоятельно совершать: мелкие бытовые сделки, сделки направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации, сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения. И все вышеуказанные действия у меня в полное нарушение положений гражданского кодекса РФ, незаконно отнято указом губернатора Свердловской области от 2 ноября 2021 года номер 624-УГ. При этом, согласно действующему законодательству, мне, несовершеннолетней, 2006 года рождения не положена прививка от новой коронавирусной инфекции", - говорится в обращении (имеется в редакции Накануне.RU).

Девушка также заявила, что вышеуказанный указ лишает ее права работать по трудовому договору, выполняя легкий труд, в том числе, и в торговых центрах.

Подросток попросила принять меры прокурорского реагирования по отмене указа, "нарушающего права, предоставленные ей федеральным законодательством, вышеуказанными положениями гражданского кодекса РФ и трудового кодекса РФ". Она также попросила обратиться в суд для отмены указа в случае неудовлетворения обязанными лицами меры прокурорского реагирования.

"По статье Конституции РФ о правах я в своем обращении не пишу, так как о том, что ее положения имеют прямое действие и должны выполняться везде и всегда на территории нашей страны, в нашем государстве, возможно, забыли, особенно те лица, которые должны ее исполнять и соблюдать в первую очередь", - заявила девушка.

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Теги: ТЦ, Куйвашев, подросток, права, указ, обращение, прокуратура



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