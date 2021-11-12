12 Ноября 2021
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Общество В России
Чумной доктор и коронавирус. (2020) | Фото: Википедия

Вирусолог спрогнозировал выход России из пандемии в 2022 году

Россия, скорее всего, справится с пандемией коронавируса в следующем году, считает доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что в следующем году удастся привить значительную часть человечества и пандемия заглохнет", — цитирует РИА Новости специалиста.

Альтштейн выразил уверенность в том, что его прогноз сбудется и для России.

При этом вирус, по словам вирусолога, никуда не денется, и вспышки все равно останутся.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан прогнозировала, что вакцинация не приведет к тому, что в мире в 2021 году сформируется коллективный иммунитет от COVID-19, пишет Regnum.

В феврале глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявлял, что пандемия коронавируса завершится в начале 2022 года.

Он уточнил, что коронавирус не исчезнет, но к началу следующего года отпадет потребность в ограничениях.

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Теги: пандемия, россия, коронавирус



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