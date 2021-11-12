12 Ноября 2021
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Экономика Свердловская область
Строительство ЖК &quot;Весна&quot; (2020) | Фото: Накануне.RU

На счетах эскроу свердловчан находится более 80 млрд рублей

В Свердловской области заметно выросли показатели проектного финансирования жилищного строительства.
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Как сообщили Накануне.RU в Уральском главном управлении Центробанка, на 1 октября 2021 года объем средств, размещенных на счетах эскроу участниками долевого строительства, составил более 80 млрд рублей – это в три раза больше, чем год назад. Количество эскроу-счетов увеличилось в 2,7 раза и составило 23 тысячи. Из них почти 8 тысяч уже раскрыты, а их владельцы стали собственниками квартир.

По данным управления, более 26 млрд рублей со счетов эскроу по завершенным проектам уже перечислены застройщикам или банкам в счет погашения полученных ими кредитов на строительство. А по сведениям Единой информационной системы жилищного строительства, в сентябре 2021 года с использованием счетов эскроу в Свердловской области строилось 54 тысячи квартир (более 2,7 млн кв.м жилья).

Основные города региона, где идет массовое жилищное строительство – это Екатеринбург, Верхняя Пышма, Заречный и Березовский. За минувший год новые строящиеся объекты появились в Нижнем Тагиле и Арамиле.

Как сообщало Накануне.RU, жители Свердловской области, желающие принять участие в проекте комплексного развития территорий (КРТ), смогут приобрести квартиру с большей площадью и большим количеством комнат. В этом им могут помочь субсидии и социальные выплаты.

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Теги: счета эскроу, Свердловская область



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