"Т Плюс" окрасила пермские водоемы в зеленый цвет

В Перми в октябре вода в реках Кама, Егошиха, Данилиха, Ива окрасилась в зеленый цвет. Природоохранная прокуратура проводила проверку и выявила нарушителя - им оказался пермский филиал "Т Плюс", сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

Компания проводила работы по выявлению дефектов на сетях теплоснабжения путем внесения красителя. Через повреждения сетей теплоноситель с маркерным веществом попал в водные объекты – реки .

"Лабораторные исследования не зафиксировали негативного воздействия. Между тем, сброс указанного вещества осуществлен в отсутствие решений о предоставлении водных объектов в пользование. Также зафиксировано повышение температуры воды в реке Егошиха, что в дальнейшем могло негативно сказаться нормативном качестве воды, поскольку данный показатель не должен увеличиваться по сравнению с естественной температурой водного объекта", - говорится в сообщении.

Руководителю "Т Плюс" внесено представление, он предостережен о недопустимости нарушений законодательства о водных биологических ресурсах. Решать вопрос о привлечении виновных к административной ответственности будет Роспотребнадзор.