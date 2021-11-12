В Екатеринбурге загорелся строящийся клубный дом PRINZIP

Сегодня ночью в Екатеринбурге вспыхнул пожар в строящемся клубном доме компании PRINZIP на проспекте Ленина. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 03.22 и только почти три часа спустя горение удалось полностью ликвидировать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 500 кв.м. Огнем повреждена деревянная опалубка и утеплитель на кровле стилобатного этажа. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 пожарных.

В итоге локализовать огонь удалось уже в 03.47, а ликвидировать горение - в 06.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.40.