12 Ноября 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2021) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге загорелся строящийся клубный дом PRINZIP

Сегодня ночью в Екатеринбурге вспыхнул пожар в строящемся клубном доме компании PRINZIP на проспекте Ленина. Сообщение на пульт диспетчера поступило в 03.22 и только почти три часа спустя горение удалось полностью ликвидировать.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области, площадь возгорания составила 500 кв.м. Огнем повреждена деревянная опалубка и утеплитель на кровле стилобатного этажа. В тушении было задействовано восемь единиц техники и 26 пожарных.

В итоге локализовать огонь удалось уже в 03.47, а ликвидировать горение - в 06.10. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 06.40.

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Теги: клубный дом, пожар, Екатеринбург, PRINZIP



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